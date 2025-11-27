iPad mini 8 получит увеличенный OLED‑экран и новый чип

Apple готовит iPad mini 8 к выпуску в 2026 году.

Журналисты HT Tech выяснили, что планшет получит вместо IPS‑экрана более эффективную OLED‑матрицу. Новинка также будет оснащена процессором A19 Pro — тем же чипом, что используют iPhone 17 Pro и iPhone Air, но с одним отключённым графическим ядром.

По слухам, корпус станет водостойким и получит рейтинг IP68, как у современных iPhone, что повысит защиту при падении в воду. Ещё одно заметное изменение — вибрационная аудиосистема без видимых динамиков.

Звук будет передаваться через корпус, что улучшит защиту от влаги и пыли. Все эти обновления делают iPad mini 8 наиболее серьёзным апгрейдом линейки за последние годы и помогут Apple конкурировать на рынке компактных планшетов.