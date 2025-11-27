В Госдуме заявили о запуске «ответа» американскому Starlink

Россия запустит низкоорбитальную спутниковую руппировку для широкополосной спутниковой связи «Рассвет», которая станет суверенным ответом американским терминалам Starlink.

После запуска появится возможность делиться доступом к технологии с союзниками, об этом заявил в разговоре с Госдумы по информполитике Сергей Боярский.

«Это действительно наш суверенный ответ Starlink, которым занимается "Бюро 1440"», — подтвердил парламентарий.

Он добавил, что сначала важно запустить проект на территории РФ, чтобы он стал доступен «не просто с точки зрения технического покрытия, а с точки зрения в том числе и стоимости применения для конечного потребителя».