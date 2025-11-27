Ученые назвали дату сближения кометы 3I/ATLAS с Юпитером

Комета 3I/ATLAS 16 марта следующего года сблизится с Юпитером. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

© Газета.ru

Подсчеты показывают, что комета пройдет чуть больше, чем в 53 млн км от Юпитера. Это станет последним тесным сближением с какой-либо из планет Солнечной системы.

После прохождения Юпитера 3I/ATLAS отправится в открытый космос, хотя она еще долго будет находиться внутри Солнечной системы. Так, орбиту Нептуна комета пересечет лишь в 2028 году.

Ученые отмечают, что прохождение кометы мимо Юпитера является одной из самых замечательных особенностей орбиты 3I/ATLAS, поскольку пересечения с внешними планетами Солнечной системы по теории вероятности не должно было быть.

25 ноября сообщалось, что комета 3I/ATLAS сможет приблизиться к Земле на расстояние 269 млн км из-за негравитационного ускорения, которое наука считает результатом наблюдаемой у тела кометной деятельности.

