Китай тестирует блокировку спутникового интернета

Китай провел успешные испытания технологии блокирования спутникового интернета. Об этом сообщают «Аргументы и Факты» со ссылкой на South China Morning Post.

По данным источника, тестирование провели специалисты Чжэцзянского университета и Пекинского технологического института. Они смоделировали сценарий, при котором китайская армия должна блокировать связь Starlink противника. При этом, расчеты в тестировании проводились с учетом вражеской территории, сопоставимой с Тайванем.

Результаты теста показали, что такая блокировка возможна, но потребует большого количества оборудования. Подавление Starlink усложняется тем, что система имеет динамическую карту покрытия — для ее блокировки требуется до 2 тысяч беспилотников, либо других носителей глушилок.

