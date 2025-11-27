Названы лучшие iPhone 2025 года

Журналисты портала CNet перечислили лучшие смартфоны Apple, которые можно купить в 2025 году. Материал опубликован на сайте медиа.

Стартовый iPhone 17 эксперты назвали лучшим телефоном американского бренда. По их словам, сравнительно недорогой гаджет выгодно отличается от предшественника наличием экрана с частотой 120 герц и 256 гигабайтами встроенной памяти. Также телефон получил более быструю зарядку. Однако они отметили и iPhone 16, назвав его самым выгодным смартфоном бренда в 2025 году, так как аппарат доступен с хорошей скидкой.

Самым продвинутым устройством Apple авторы назвали iPhone 17 Pro Max. Однако они заметили, что девайс не сильно отличается от устройства предыдущего поколения.

«iPhone 17 Pro и 17 Pro Max станут отличными новыми смартфонами для тех, кто переходит с iPhone 14 Pro или более старой модели», — заключили журналисты.

Ультратонкий iPhone Air был выбран самым элегантным и стильным телефоном Apple: «Если вы ищете устройство, в котором дизайн превыше всего, Air может стать отличным выбором». Компромиссный iPhone 16e специалисты отметили в качестве лучшего смартфона начального уровня. Они выделили доступную цену, отличную автономность, высокую производительность и наличие всех необходимых функций.

Ранее аналитики Counterpoint Research заявили, что Apple может впервые за 14 лет обогнать Samsung по поставкам на рынке смартфонов. Это станет возможным благодаря коммерческому успеху линейки iPhone 17.