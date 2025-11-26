Хакеры взломали сайты украинских госучреждений
Хакеры взломали сайты украинских госучреждений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова представителя группы хакеров «Кибер серп».
По словам представителя группы, хакерами были взломаны сайты госучреждений города Ромны в Сумской области. На взломанных сайтах был размещен призыв к ВСУ бросать оружие.
«В рамках первой работы нашей новой хакерской группировки "Кибер серп" был получен доступ к ряду административных сайтов: портал местной роменской рады и центру оказания административных услуг города Ромны Сумской области. В качестве "привета" для украинских властей мы опубликовали ролик с призывом не идти воевать за ВСУ и возвращаться домой», — заявил собеседник издания.
Хакер также добавил, что на размещенном на сайтах видеоролике демонстрируются останки тел солдат ВСУ, а также фрагменты из интервью украинских военных. В конце видео показана фраза «у тебя есть шанс не появиться на их месте».
Ранее центр исследования киберугроз Solar 4RAYS сообщил, что число кибергруппировок, атакующих компании в России, выросло вдвое.