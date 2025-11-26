Хакеры взломали сайты украинских госучреждений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова представителя группы хакеров «Кибер серп».

По словам представителя группы, хакерами были взломаны сайты госучреждений города Ромны в Сумской области. На взломанных сайтах был размещен призыв к ВСУ бросать оружие.

«В рамках первой работы нашей новой хакерской группировки "Кибер серп" был получен доступ к ряду административных сайтов: портал местной роменской рады и центру оказания административных услуг города Ромны Сумской области. В качестве "привета" для украинских властей мы опубликовали ролик с призывом не идти воевать за ВСУ и возвращаться домой», — заявил собеседник издания.

Хакер также добавил, что на размещенном на сайтах видеоролике демонстрируются останки тел солдат ВСУ, а также фрагменты из интервью украинских военных. В конце видео показана фраза «у тебя есть шанс не появиться на их месте».

Ранее центр исследования киберугроз Solar 4RAYS сообщил, что число кибергруппировок, атакующих компании в России, выросло вдвое.