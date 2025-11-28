В Москве пользователи WhatsApp* пожаловались на перебои в работе мессенджера. По их словам, сообщения не отправляются ни через Wi-Fi, ни через мобильный интернет, и это не зависит от оператора связи.

По данным сервиса «Сбой.рф», к девяти часам утра зафиксировали около шестисот жалоб, большинство из них поступило из столицы. При использовании VPN WhatsApp* работает без сбоев.

Блокировка мессенджера WhatsApp* в России является лишь вопросом времени. Об этом говорится в пресс-релизе депутата Государственной думы России, члена думского комитета по информполитике Антон Немкина, имеющимся в распоряжении «Вечерней Москвы».

Еще 22 октября Роскомнадзор сообщил, что частично ограничивает работу WhatsApp* и Telegram для противодействия злоумышленникам.

*Принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России.