Ракета "Нури" стартовала с космодрома Наро в Южной Корее

Ракета "Нури" южнокорейской разработки стартовала с космодрома Наро на юге Республики Корея. Трансляцию ведет Корейское аэрокосмическое управление (KASA) на своем канале на YouTube.

Это четвертый пуск для ракеты "Нури", но первый самостоятельный запуск в ночное время для южнокорейской космической программы. Первоначально ожидалось, что запуск состоится в 00:55 по местному времени (18:55), но он был перенесен на 01:13 (19:13 мск) из-за проблемы при проверке сенсоров. Тем не менее, запуск прошел в пределах объявленного ранее окна (с 00:54 до 01:14).

Ночное время выбрано исходя из миссии основного спутника на борту "Нури", который будет изучать, в частности, феномен полярного сияния. Всего на орбиту планируется вывести один спутник среднего размера (CAS500-3) и 12 кубсатов.

Третий запуск "Нури" состоялся в мае 2023 года. На этот раз вес полезного груза составит около 960 кг, в 2023 году - примерно 500 кг. В мае 2023 года целевая орбита находилась на высоте 550 км, сейчас же - на высоте 600 км.

Кроме того, в этот раз ведущую роль в производстве и подготовке ракеты играла частная компания Hanwha Aerospace, а не государственный институт KARI. За пуск по-прежнему отвечает Корейский институт аэрокосмических исследований (KARI). Такое решение было принято в рамках политики по передаче технологий и инициативы по исследованию космического пространства частному сектору.

Первым от ракеты спустя примерно 13 минут с начала полета отделится спутник CAS500-3, затем с интервалом в 20 секунд это сделают шесть пар кубсатов. Весь полет, согласно плану, займет 21 минуту и 24 секунды. Предварительные результаты будут известны примерно через полтора часа.