Покупают старые модели: Почему iPhone 17 не помог Apple обогнать Samsung

Корпорация Apple обходит Samsung по продажам, но не за счет успешной реализации новых iPhone 17, заявил НСН Эльдар Муртазин.

Компания Apple в момент выхода новых айфонов заметно снижает цены на предыдущие модели, что позволяет значительно повысить продажи, рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с НСН. Он отметил, что такая экономическая модель помогает обогнать конкурентов.

Корпорация Apple впервые за 14 лет обогнала Samsung по поставкам на рынке смартфонов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование Counterpoint Research (CR). По оценке экспертов, в 2025 году IT-гигант из США готовится зафиксировать 10-процентный рост поставок iPhone. Его конкурент Samsung повысил продажи лишь на 4,6 процента. Специалисты CR отметили, что успех Apple вызван хорошими продажами устройств серии iPhone 17. Муртазин объяснил, что новый айфон помог продажам лишь косвенно.

«Обгон Apple происходит в третьем квартале, так как мы видим, что совокупные поставки новой серии айфонов незначительно превышают поставки Samsung. Это происходит три или четыре года подряд, только за счет новой линейки от Apple. При этом не могу сказать, что у iPhone 17 были рекордные продажи. Новые модели айфонов накачивают рынок, но в этот момент идет снижение цен на старые модели, поэтому продаются именно базовые модели предыдущих периодов. В этом году ничего не поменялось. Экономика компании работает именно так, что товар прошлых коллекций продается лучше. В новой линейке Apple ставка сделана на дизайн, это для тех, кто хочет показывать, что у них новый айфон. В остальном нет ничего инновационного, ждали искусственный интеллект, он не появился», - рассказал он.

Резкое снижение цены iPhone 17 Air в России не отменяет общий глобальный успех новой линейки продукции Apple, которая готовится побить новый для себя рекорд. Об этом НСН заявил блогер и эксперт по гаджетам Wylsacom (Валентин Петухов).