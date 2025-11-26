HUAWEI представила внешний аккумулятор с быстрой зарядкой

HUAWEI представила в Китае универсальный павербанк с мощностью 66 Вт, ёмкостью 12 000 мАч.

Аккумулятор обеспечивает быструю двустороннюю зарядку мощностью 66 Вт и совместим с несколькими протоколами, включая Huawei SuperCharge, UFCS, PD, PPS и QC. Сам павербанк полностью заряжается примерно за 110 минут. Весит 236 граммов, толщина — 15,6 мм.

Пользователи смартфонов HUAWEI могут воспользоваться функцией HarmonyOS, отображающей уровень заряда батареи на экране телефона. Для тех, кто не пользуется устройствами бренда, предусмотрен стандартный светодиодный индикатор. Павербанк доступен в чёрном и белом цветах.

Его цена составляет 329 юаней (3632 рубля). Подробностей о старте продаж пока нет. Скоре всего, аккумулятор будет сначала представлен сначала в Китае.