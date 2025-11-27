Выросло число астероидов, сближающихся с Землей

Каталог астероидов, сближающихся с Землей, недавно пополнился уже 40 000-ной записью.

Астероид — это каменное наследие времен формирования Солнечной системы более четырех миллиардов лет назад. Большинство из них обращается вокруг Солнца между Марсом и Юпитером. Астероидом, сближающимся с Землей (АСЗ), считается тот, чья орбита проходит в пределах примерно 45 миллионов километров от земной — достаточно близко, чтобы команды планетарной защиты могли пристально за ним следить.

В геометрической прогрессии

Первый АСЗ, Эрос, был открыт в 1898 году. Десятилетиями новые находки были редки, пока в 1990-х и 2000-х годах специализированные обзорные телескопы не начали обнаруживать сотни новых АСЗ ежегодно. В ноябре 2025 года общее число выявленных АСЗ превысило 40 000, причем около 10 000 из них были найдены всего за последние три года.

«Количество открытий растет в геометрической прогрессии: с одной тысячи на рубеже веков до 15 000 в 2016 году и 30 000 в 2022-м. С вводом в строй телескопов нового поколения мы ожидаем, что число известных АСЗ будет увеличиваться еще более высокими темпами, — говорит Лука Конверси, руководитель Координационного центра по сближающимся с Землей объектам Европейского космического агентства (ЕКА). — Введенная в этом году обсерватория Веры Рубин в Чили, хоть и не предназначена исключительно для поиска астероидов, откроет десятки тысяч новых АСЗ и других астероидов. В то же время телескопы ЕКА Flyeye для сверхширокого обзора неба, будут „ловить“ те астероиды, что ускользают от нынешних систем наблюдения».

Лишь верхушка айсберга

Каждый раз, когда обнаруживается новый АСЗ, астрономы используют все доступные наблюдения, чтобы предсказать его траекторию на годы, десятилетия и даже века вперед. Специальные программные комплексы рассчитывают, есть ли у объекта хоть какой-то шанс столкнуться с Землей по крайней мере в течение следующего столетия.

Почти 2000 АСЗ имеют ненулевой шанс столкнуться с Землей в ближайшие сто лет. Однако большинство из этих объектов очень малы, не представляют значительной опасности, и вероятность их падения, как правило, значительно ниже одного процента.

Падение крупных АСЗ — больше километра — привело бы к катастрофическим последствиям. Но они почти все каталогизированы — и не представляют опасности.

Сегодня основные усилия сосредоточены на поиске и отслеживании астероидов среднего размера — от 100 до 300 метров в диаметре. Такие объекты сложнее обнаружить, а их удар может принести значительные разрушения. Текущие модели показывают, что мы нашли лишь около 30% таких АСЗ.

Что дальше

К счастью, ни один из 40 000 известных АСЗ не вызывает опасений в обозримом будущем. Тем не менее, ЕКА не ждет пассивно момента, когда угроза будет обнаружена, а предпринимает превентивные меры.

В частности, сейчас к астероиду Диморф, по которому ударил космический аппарат DART в 2022 году, летит зонд «Гера» для оценки последствий столкновения. Готовится миссия «Рамзес» к 375-метровому астероиду Апофис, чтобы сопровождать его во время безопасного, но исключительно тесного сближения с Землей в 2029 году.

Охотясь за астероидами в инфракрасном диапазоне, будущая миссия ЕКА NEOMIR впервые позволит заранее обнаруживать угрозы, аналогичные Челябинскому метеориту. Ее запуск, намеченный на середину 2030-х, устранит большое «слепое пятно» на дневной стороне Земли, где яркий солнечный свет мешает обнаружению астероидов с помощью наземных оптических телескопов.

То, что началось с открытия Эроса в 1898 году, переросло в глобальные усилия, которые позволили успешно идентифицировать десятки тысяч астероидов, сближающихся с Землей. Каждая новая находка, а их в ближайшие годы наверняка будут тысячи, помогает изучению истории Солнечной системы и укрепляет защиту нашей планеты.