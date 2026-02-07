Почему шимпанзе «воюют» друг с другом?

Шимпанзе во многом похожи на людей — в том числе склонностью к конфликтам. Но, как оказалось, эта эволюционная черта может играть важную роль в выживании приматов. Портал livescience.com рассказал об исследовании, изучившем жизнь шимпанзе.

© Unsplash

Шимпанзе (Pan troglodyte) известны своими жестокими конфликтами, или «войнами». Феномен впервые задокументировала английский приматолог Джейн Гудолл, в 1974-м наблюдавшая за группой шимпанзе в национальном парке Танзании. Они разделились на две конфликтующие группировки, что привело к четырехлетней битве, в результате которой все самцы с обеих сторон погибли. А вот почему шимпанзе продолжали враждовать годами, никто не знал.

Для того, чтобы найти ответ, антропологи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе изучили данные, собранные о шимпанзе в заповеднике на юго-западе Уганды в течение более трех десятков лет.

Между 1998 и 2008 годами шимпанзе из племени Нгого воевали со своими соседями. За 10 лет конфликта как минимум 21 примат из соседних групп погиб, и в 2009-м Нгого захватили территорию, которая раньше принадлежала их противникам, тем самым расширив свои владения на 6,4 квадратных км.

Данные показали, что, за три года до территориальной экспансии, самки Нгого родили 15 детенышей. Но в течение трех лет после они родили 37 детенышей, тем самым удвоив коэффициент рождаемости. Причем у шимпанзе, родившихся после конфликта, были повышенные шансы на выживание: риск смерти трехлетнем возрасте снизился с 41% до всего 8%.

Таким образом, информация показывает, что для шимпанзе расширение территории после убийства соперников прямо повышает репродуктивность. Новые территории дают доступ к большему количеству источников пищи, а улучшение питания, в свою очередь, повышает фертильность самок и выживаемость потомства. Последний нюанс может быть результатом двух факторов: здоровья матерей и отсутствия самцов-соперников.

При этом войны шимпанзе могут быть игрой с нулевой суммой. Потери проигравшей группы уравновешивают повышенную рождаемость победившей. Авторы научной работы считают, что эти данные могут помочь пролить новый свет на эволюцию человеческого насилия. Из-за того, что ближайшие из наших живущих предков практикуют смертельное насилие, некоторые специалисты ранее полагали, что эта черта могла присутствовать у нашего общего, более дальнего, предка. Просто люди отличаются тем, что мы способны избегать конфликтов или решать их путем переговоров.

В целом, у межгрупповых отношений людей и шимпанзе много различий. Если самец шимпанзе встретит самца из другой группы, то единственный способ получить пользу от этого столкновения — забрать у него ресурсы, территорию или жизнь. А если человек встретит незнакомца, то, скорее всего, мирное взаимодействие может принести пользу. Именно это и позволило людям выстроить многоуровневые общества с помощью торговли, родства и социальных ритуалов.