Ученые назвали изменяющий психическое здоровье срок без соцсетей

Всего одна неделя сознательного ограничения в использовании социальных сетей может значительно улучшить психологическое состояние молодых людей. К такому выводу пришли исследователи, наблюдавшие за 295 участниками в возрасте 18–24 лет, которые всего за семь дней «цифрового детокса» продемонстрировали впечатляющее снижение симптомов тревоги, депрессии и бессонницы.

В мире, где средний молодой человек проводит в социальных сетях почти два часа ежедневно, вопрос об их влиянии на психическое здоровье становится как никогда актуальным. Новое исследование предлагает неожиданно простое решение: всего одна неделя сознательного ограничения активности в соцсетях может привести к значительному улучшению психологического состояния. В эксперименте приняли участие 295 молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет — именно эта возрастная группа традиционно демонстрирует наиболее интенсивное использование социальных платформ и одновременно повышенный риск развития проблем с психическим здоровьем. В отличие от предыдущих исследований, которые часто опирались на субъективные отчеты участников о времени, проведенном перед экраном, на этот раз ученые применили инновационную методику «цифрового фенотипирования». Это позволило пассивно отслеживать реальное использование приложений через смартфоны участников, получая объективные данные без искажений, характерных для самоотчетов.

Методология исследования была тщательно продумана. Начальный этап включал двухнедельный сбор базовых данных, в течение которого участники жили в своем обычном ритме использования социальных сетей. Затем наступала неделя «цифрового детокса», когда добровольцам предлагалось максимально ограничить свою активность в основных платформах. На протяжении всех трех недель эксперимента участники ежедневно отчитывались о своем психическом состоянии в режиме реального времени, что позволило исследователям отслеживать малейшие изменения. Результаты оказались впечатляющими: в среднем за неделю детокса участники сообщили о снижении уровня тревожности на 16,1 процентов, симптомов депрессии — на 24,8 процентов, а проблем со сном — на 14,5 процентов. При этом среднее время использования социальных сетей сократилось с 1,9 часов в день до всего 0,5 часов, а 6,2 процента участников и вовсе полностью отказались от соцсетей на этот период.

Однако наиболее интересным открытием стала неоднородность полученных результатов. Исследователи обнаружили, что улучшения в значительной степени зависели от изначальных моделей поведения участников в цифровой среде. Те, кто демонстрировал так называемое «проблемное использование» социальных и часто вовлекался в практики негативного социального сравнения, показали наиболее выраженный прогресс в период ограничений. Авторы исследования предполагают, что положительный эффект был связан в первую очередь с уменьшением возможностей для проблемных взаимодействий, а не просто с сокращением общего времени пребывания в сети. Это объяснение согласуется с тем, что объективное время использования соцсетей само по себе демонстрировало меньшую корреляцию с изменениями в психическом здоровье, чем характер этого использования.

Примечательно, что исследование не выявило существенных изменений в показателях одиночества во время недельного детокса. Ученые связывают это с двойственной природой социальных сетей, которые, с одной стороны, могут провоцировать тревогу и депрессию, а с другой — играют важную роль в поддержании социальных связей и создании чувства общности. Этот нюанс особенно важен для понимания комплексного воздействия цифровых платформ на жизнь современной молодежи. Авторы работы также честно признают ограничения своего исследования. Основным из них стал эффект самоотбора — участники добровольно соглашались на участие в эксперименте по сокращению использования соцсетей и изначально были мотивированы на положительный результат. Кроме того, исследование не включало долгосрочное наблюдение за участниками после возвращения к обычному режиму использования цифровых платформ, а также не имело рандомизированной контрольной группы для сравнения.

Авторы отмечают, что «эти результаты свидетельствуют о том, что сокращение использования социальных сетей на 1 неделю может улучшить состояние психического здоровья молодых людей, однако долговечность этих терапевтических результатов и их связь с поведением требуют дальнейшего изучения». Простота предложенного вмешательства, всего неделя осознанного ограничения, делает его особенно перспективным для включения в более широкие программы психологической помощи.