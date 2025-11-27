Космонавты рассказали, какой звук никогда не хотели бы услышать на МКС

Российские космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий поделились своими страхами, рассказав, о звуках, которые меньше всего хотели бы услышать на МКС.

© NASA

Космонавты связались по видеосвязи с участниками V Конгресса молодых ученых. По их словам, звуки на космической станции можно сравнить с авиационной составляющей.

«Но звук, который меньше всего хочется услышать, это шипение звука уходящего воздуха. Надеюсь, что ни нам, ни товарищам не придется это услышать», — заявил Рыжиков.

Как сообщал «ГлагоL», летом удалось полностью устранить утечку воздуха из переходной камеры модуля «Звезда» Международной космической станции, о которой впервые стало известно еще в 2019 году.