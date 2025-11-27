Представлен планшет Huawei MatePad Edge

Huawei представила планшет MatePad Edge 2-в-1.

© MobiDevices

Согласно последним утечкам, производительность новинки китайского производителя будет сопоставима с производительностью iPad Pro следующего поколения от Apple.

Экран

Huawei MatePad Edge оснащён 14,2-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 3120×2080 пикселей, частотой обновления до 120 Гц и пиковой яркостью до 1000 нит. Для защиты зрения и снижения бликов используется технология Cloud Clear Soft Light Screen с нанотравлением и антибликовым покрытием.

Аппаратная основа

Huawei выпускает планшет с двумя разными чипсетами – Kirin X90 и Kirin X90A уровня ПК. Как и в случае с серией Mate 80, характеристики чипсетов пока неизвестны, но производитель уточняет, что в MatePad Edge Liquid Cooling Edition используется Kirin X90, а в MatePad Edge Soft Screen и MatePad Edge – Kirin X90A.

Объём ОЗУ составляет 16, 24 или 32 ГБ, объём встроенной памяти – от 256 ГБ до 2 ТБ. С этими чипсетами Huawei выводит производительность на новый уровень: MatePad Edge открывает большие файлы в 6,7 раза быстрее, а файлы CAD – в 2 раза быстрее, чем MatePad Pro. Поддерживается экспорт 4K-видео, редактирование RAW-изображений и игры с частотой до 120 Гц.

Для охлаждения используются два мощных вентилятора, аналогичных ноутбучным. Корпус имеет крышку с 4000 отверстиями для конвекции (большая часть скрыта под подставкой и не работает, когда она сложена). В старших версиях на Kirin X90 применяется жидкостная система охлаждения с двумя микронасосами.

Ёмкость аккумулятора составляет 12 900 мАч, поддерживается сверхбыстрая зарядка мощностью 140 Вт. Полная зарядка занимает около 60 минут.

Камеры

Новинка оснащена двойной основной камерой:

50 Мп главный модуль (f/1.8);

8 Мп макро-объектив (f/2.2).

Разрешение фронтальной камеры – 32 Мп (f/2.4).

Прочее

Huawei MatePad Edge получил шесть стереодинамиков, четыре микрофона с настройкой Huawei Sound и дактилоскопический сканер. Поддерживаются Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 и USB Type-C (USB 3.1 Gen 1, DP 1.2). Устройство работает под управлением HarmonyOS 5.1.

Габариты: 312,08×212,02×6,85 мм. Вес – 789 грамм.

Цвета и цена

Huawei MatePad Edge доступен в двух цветах: сером и серебристом.

Цена:

16 ГБ + 256 ГБ – 5999 юаней ($845);

16 ГБ + 512 ГБ – 6499 юаней ($915).

Soft Light Screen: