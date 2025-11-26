«МегаФон» возглавил рейтинг поставщиков частных сетей в РФ

«МегаФон» занял первую позицию в ежегодном исследовании ComNews «Корпоративные сети Private LTE/5G в России и Казахстане». В портфеле оператора насчитывается 46 реализованных проектов, что составляет более 45% от всех коммерческих сетей в стране.

© Lenta.ru

Ранее оператор был признан рекордсменом по количеству запусков таких проектов в 2025 году согласно данным агентства «ИАА Рустеле.Ком». «МегаФон» построил семь новых частных сетей LTE, что составило половину от общего количества запусков в России за этот период.

«Частные сети становятся критически важным элементом цифровой инфраструктуры предприятий. Наш портфель из почти полусотни построенных pLTE — это не просто цифра, а подтверждение доверия со стороны крупнейших игроков рынка. Многие из этих проектов имеют длительный цикл принятия решений: требуется проработка технических аспектов, интеграция с существующими системами, согласование требований безопасности. Именно поэтому лидерство по количеству реализованных коммерческих проектов в этом году особенно ценно — оно показывает, что накопленная экспертиза и системный подход позволяют успешно преодолевать сложности и выводить инфраструктуру на стадию реальной эксплуатации», — прокомментировал Семен Захаров, директор департамента по реализации проектов корпоративного бизнеса «МегаФона».

Важное конкурентное преимущество pLTE, реализуемых «МегаФоном», — первенство в области киберзащиты, рассказали в компании. Оператор разработал, протестировал и аттестовал интегрированный комплекс защиты, включающий криптошлюзы, межсетевые экраны и системы обнаружения вторжений, который уже внедрен в построенные сети на критически важных объектах энергетики.