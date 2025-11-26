Представлен смартфон Moto G57 Power

Motorola анонсировала в Индии новый бюджетный смартфон серии G под названием Moto G57 Power.

© MobiDevices

Новинка стала первым телефоном на базе чипсета Snapdragon 6s Gen 4.

Особенности

Moto G57 Power получил 6,7-дюймовый IPS-экран с разрешением FHD+ (2400×1080 пикселей), частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 1050 нит. Дисплей покрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass 7i. За производительность отвечает 4-нм SoC Snapdragon 6s Gen 4 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x (до 16 ГБ виртуальной памяти) и 128 ГБ встроенной памяти UFS 2.2.

Основная камера двойная:

50 Мп главный сенсор Sony LYT-600 (f/1,8);

8 Мп сверхширокоугольный объектив (f/2,2) с функцией макросъёмки.

Разрешение фронтальной камеры составляет 8 Мп.

Ёмкость аккумулятора достигает 7000 мАч. Время автономной работы составляет до трёх дней. Заявлена поддержка быстрой зарядки TurboPower мощностью 30 Вт. Кроме того, стоит отметить наличие стереодинамиков с Dolby Atmos, двух микрофонов, поддержку 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11ax (2,4/5 ГГц), Bluetooth 5.1, GPS, USB Type-C, защиту от пыли и брызг (IP64) и сертификацию MIL-STD 810H. Размеры: 166,23×76,50×8,60 мм, вес – 210 грамм.

Сроки выхода, цвета и цена

Moto G57 Power будет доступен на Flipkart, motorola.in и в офлайн-магазинах с 3 декабря. Аппарат выпускается в цветах PANTONE Regatta, PANTONE Corsair и PANTONE Fluidity. Стоимость устройства составляет 14 999 рупий ($168).