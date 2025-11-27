Найден один из древнейших глиняных сосудов в мире

Японские ученые обнаружили на дне озера Бива почти неповрежденный глиняный сосуд. Его возраст оценили в 10 тысяч лет. Он является одним из старейших известных изделий такого рода во всем мире.

Находку сделали неподалеку от острова Цудзураодзаки. Артефакт уже признали одним из самых значительных в подводной археологии Японии. Его удалось обнаружить благодаря автономным подводным аппаратам нового поколения и подводной системе сканирования, которая изначально разрабатывалась для проверки кабелей.

Устройство с четырьмя камерами способно запечатлеть глубоководный рельеф с точностью, недоступной обычным дайверам. В ходе нового исследования подводные сканеры сделали детальную реконструкцию участка дна озера размером 200 на 40 метров.

Сосуд лежал на глубине 64 метра. Его высота составляла около 25 см. На стенках были выгравированы узоры, характерные для керамики раннего периода Дземон.

Ученые полагают, что сосуд изготовили 11 000 — 10 500 лет назад. Это самый ранний предмет подводной стоянки Цудзураодзаки. Напомним, что этот памятник обнаружили в 1924 году после того, как рыбаки случайно зацепили своими сетями древнюю керамику.

Сосуд относится к эпохе, когда изготовление керамики перешло от простых утилитарных сосудов к предметам, имеющим эстетическое и культурное значение. Ученые отметили хорошую сохранность артефакта. На суше подобные изделия разрушаются из-за эрозии, а под водой могут сохраниться на очень долгий срок. Условия озера Бива особенно этому способствуют: участок Цудзураодзаки находится в зоне минимального накопления наносов.

Происхождение древней стоянки до сих пор остается неизвестным. Возможно, это была рыбацкая община или некое культовое место, где хоронили умерших. Также известно, какое количество артефактов там может находиться. С 1924 года со дна подняли более 200 изделий, но глубина и сложные условия долгое время ограничивали раскопки, сообщает Arkeonews.

Ранее на дне озера в США нашли доисторическую «парковку. Древние люди оставляли там каноэ. Участок использовался во время сильной засухи, когда уровень воды был намного ниже современного.