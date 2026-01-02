Легенда о крысолове: как появилась история о дудочнике из Гамельна

Легенда о гамельнском крысолове — пожалуй, одна из самых известных фольклорных историй Европы, и ученые до сих пор гадают, какое событие привело к ее зарождению. Портал medievalists.net рассказал о легенде и том, чем она могла быть вдохновлена.

Давным-давно (если точнее, в 1284 году) Гамельн был процветающим средневековым городком, чьи обитатели не знали бед и жили припеваючи. Но однажды в тихий, мирный город нахлынула волна вредителей — крыс. Никто не мог сдержать их, и она быстро распространились по Гамельну, портя урожаи и одежду. Они даже прогрызали опоры деревянных домов. Инфраструктура города пала на грань коллапса и эпидемии по вине грызунов-захватчиков.

Несмотря на старания, никто из жителей Гамельна не смог предложить эффективное решение проблемы. Однако как-то раз в город прибыл необычный музыкант — дудочник, ряженый в пестрые одежды.

Увидев, что Гамельн отчаянно нуждался в помощи, дудочник согласился выманить крыс из города в награду за определенную сумму, на которую согласился мэр. Но музыкант не собирался избавляться от вредителей привычными способами. Его дудка обладала магической способностью очаровывать слушателей волшебными мелодиями — может быть, примерно так же, как укротители змей гипнотизируют пресмыкающихся.

Одну за одной, дудочник вывел крыс из Гамельна прямо в реку Везер, где они уже никому не угрожали. Успешно выполнив задачу, дудочник уже был готов получить обещанную награду, но мэр отказался выплачивать ему полную сумму. Музыкант, разозлившись, покинул Гамельн, поклявшись отомстить его жителям.

Прошло время, и в день святых Иоанна и Павла, пока горожане собрались в церкви, дудочник вернулся в Гамельн с недобрыми намерениями. Он пришел свершить свою месть и вновь заиграл на дудке, но вместо грызунов жертвами его мелодии стали невинные дети жителей города. Чарующей мелодией музыкант вывел из Гамельна более 100 детей и привел их в пещеру на горе. Никто не видел ни его, ни пропавших, с тех самых пор.

Жуткую легенду о крысолове из Гамельна пересказывали бесчисленное множество раз, в том числе знаменитые писатели, такие как Гете и братья Гримм. Их версия была одной из многих, популяризовавших темную историю города среди широкой публики. Но самые ранние версии легенды уходят корнями в средние века и содержат меньше деталей, которые сегодня считаются интегральными компонентами истории. Например, в средневековой версии Гамельн не был захвачен крысами.

Древнейший источник, упоминающий события этой истории — мозаика на витражном окне XIV века, расположенная, собственно, в Гамельне. К сожалению, окно, принадлежавшее церкви, не сохранилось до наших дней, зато до современности дошли письменные источники, которые описывали его внешний вид и подтверждали существование мозаики.

По словам этих источников, окно показывало, что в городе произошло какое-то ужасное событие, в котором были замешаны дети и таинственный дудочник. Может ли быть, что это никакая не выдумка, и крысолов существовал на самом деле? Действительно ли дети Гамельна пропали без вести, и привел ли их к смерти музыкант?

Помимо витражного окна есть и другие письменные свидетельства, описывающие события, связанные с легендой о крысолове. Например, городские архивы Гамельна от 1384 года скорбят о пропаже детей, которых не стало якобы ровно 100 лет назад. То есть, они исчезли в 1284-м. А вот замешан ли в этом зловещий музыкант — вопрос, по которому историки не пришли к единому мнению. Некоторые считают, что дудочник был метафорой, представлявшей опасность чумы, к которой дети были особенно уязвимы. Другие же проводят параллели между историей дудочника и массовой миграцией подростков, отправлявшихся из Германии в Восточную Европу в поисках работы в средние века.

Хотя никто не знает, правда ли крысолов был реальной исторической личностью, похитившей детей в Гамельне, научные находки подсказывают, что фольклорная легенда наверняка связана с реальной трагедией, произошедшей в XIII веке. А истории и творчество, которые вдохновила эта легенда, отдают дань уважения памяти погибших.