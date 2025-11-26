Между людьми и лабрадорами нашли много общего

Исследователи из Кембриджа выяснили, что золотистые ретриверы и люди имеют удивительное генетическое сходство. У обоих видов одни и те же гены оказывают влияние на интеллект, тревожность и депрессию. Об этом сообщает popsci.com.

Эксперт Элеонора Раффан и ее команда изучили генетические данные 1300 собак и сопоставили их с поведенческими особенностями, описанными владельцами. В результате анализа были выявлены 12 общих генов, которые оказывают влияние на поведение как у собак, так и у людей. Например, ген PTPN1 связан с агрессией у собак и депрессией у людей, а ген ROMO1 влияет на способность к обучению и эмоциональную восприимчивость.

Исследователь Энох Алекс отмечает, что некоторые собаки склонны воспринимать мир как источник стресса. Их поведение может казаться негативным, хотя на самом деле они просто испытывают беспокойство. Раффан и Алекс считают, что дрессировка, учитывающая эмоциональные потребности собак, будет более результативной.

Дэниел Миллс, эксперт в области изучения поведения животных, утверждает, что собаки могут быть полезны для исследования психических расстройств у людей.