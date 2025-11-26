OpenAI спрогнозировала рост платных подписок в семь раз за пять лет

OpenAI прогнозирует, что к 2030 году не менее 220 млн еженедельных пользователей ChatGPT будут платить за подписку, сообщает The Information со ссылкой на близкий к компании источник. Это сопоставимо с количеством текущих подписок у музыкального сервиса Spotify, отмечает издание.

По состоянию на июль около 35 млн пользователей, что составляет примерно 5% еженедельной активной аудитории ChatGPT, оплачивали тарифы Plus или Pro стоимостью $20 и $200 в месяц соответственно. При этом сегодня услугами OpenAI пользуются более 800 млн человек по всему миру. The Information уточняет, что компания намерена использовать схему, которую применяет Zoom — после предоставления бесплатного доступа перетягивать пользователей к платным услугам.

По словам источников Reuters, к концу нынешнего года годовая выручка OpenAI должна достичь около $20 млрд, однако компания продолжает наращивать убытки. В конце сентября The Information упомянуло , что разработчик ChatGPT заработал около $4,3 млрд уже в первой половине 2025 года — на 16% больше, чем за весь 2024-й — и потратил $2,5 млрд.

Агентство уточнило, что OpenAI рассчитывает получать примерно 20% дохода от новых продуктов — функций, ориентированных на шопинг и рекламу.