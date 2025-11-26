Microsoft тестирует новый механизм обновления ПО в настройках Windows 11

В предварительных сборках Windows 11 появился новый раздел «Обновления приложений» в меню «Параметры», позволяющий централизованно обновлять ПО без необходимости запуска Microsoft Store. Об этом сообщает Windows Central.

Инициатива направлена на повышение актуальности ПО на устройствах, где Microsoft Store может быть отключен администратором или удален. Новый интерфейс предлагает единый механизм проверки и установки обновлений, даже при недоступности фирменного магазина приложений.

Функция также ориентирована на устройства, работающие в полноэкранном режиме Xbox: пользователи смогут управлять обновлениями напрямую из «Параметров», не выходя в классический рабочий стол, что упрощает навигацию при использовании геймпада.

На текущем этапе возможности инструмента ограничены. По данным Windows Central, в тестовых версиях отсутствует ручной запуск проверки обновлений — система лишь уведомляет об их автоматической установке.

Технические детали реализации пока не раскрыты. Предполагается, что механизм в первую очередь будет поддерживать приложения, установленные через Microsoft Store, тогда как ПО, загруженное из сторонних источников, вероятно, потребует ручного обновления.