Стоимость рекламы в Telegram подорожала на 31%

Стоимость размещения рекламы в Telegram-каналах в ноябре 2025 года выросла на 31%. Об этом говорится в исследовании коммуникационной группы Vinci Agency, результаты которого имеются в распоряжении «Газеты.Ru».

Средняя цена одного рекламного поста в отчетном периоде достигла 197 тыс. руб. против 150 тыс. руб. годом ранее. По сравнению с сентябрем 2025 года (186 тыс. руб.) рост составил около 6%.

Ключевой скачок цен зафиксирован в августе 2025 года — накануне вступления в силу с 1 сентября запрета на размещение рекламы на нежелательных, экстремистских и заблокированных площадках. За месяц средняя стоимость выросла с 160 тыс. руб. в июле до 179 тыс. руб. в августе.

По словам директора по PR&New Media Vinci Agency Татьяны Куликовой, удорожание обусловлено перетоком рекламодателей и усилением конкуренции на легальных платформах. Дополнительное давление на рынок оказали обязательные требования по маркировке и регистрации рекламы, а также ограниченное предложение в сегменте нишевых блогеров.

Минимальная стоимость размещения рекламы в Telegram-каналах с аудиторией свыше 1 млн подписчиков в ноябре 2024 года начиналась от 49,5 тыс. руб., тогда как в ноябре 2025 года порог вырос до 60 тыс. руб.

Кроме того, 24 ноября стало известно о подготовке законопроекта об увеличении штрафов за рекламу в запрещенных иностранных соцсетях до 1 млн рублей. Документ направлен в Верховный суд.