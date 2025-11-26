Завершилась крупнейшая конференция TECH WEEK 2025

В Москве завершилась крупнейшая мультиформатная конференция TECH WEEK 2025 — яркое событие, посвященное передовым цифровым технологиям, искусственному интеллекту и инновационным решениям для бизнеса. С 17 по 19 ноября участники погрузились в мир технологий, где идеи оживают и рождаются новые партнерства.

© пресс-службой TECH WEEK

Организатором выступила Корпорация «Синергия», имеющая более 10 лет опыта в проведении крупных образовательных и просветительских мероприятий.

Мероприятие собрало более 2500 участников, среди которых представители бизнеса, IT-эксперты, стартаперы и лидеры индустрии. За три насыщенных дня конференции выступили 299 спикеров и экспертов, а на выставке свои передовые решения представили 55 компаний из разных сфер.

Генеральный директор конференции Елена Алончикова отметила:

«Рост бизнеса сегодня определяют три кита: ИИ, Цифровая трансформация и работа с данными. Именно на них был сделан акцент в обновленной программе ТЕСН WEEK. Мы показали, как внедрять новейшие технологии, чтобы не просто реагировать на изменения рынка, а создавать новые возможности для вашей компании».

Конференция TECH WEEK традиционно стала ключевой площадкой для обмена опытом, демонстрации отечественных решений и поиска партнерств в условиях стремительного технологического развития. Участники обсудили реальные кейсы внедрения ИИ, цифровой трансформации и инноваций, способных увеличить прибыль бизнеса на 40% и более благодаря новым технологиям.

Программа конференции включала 9 тематических направлений, охватывающих ИИ, Облачные технологии, HR Tech, Нейросети в маркетинге, Кибербезопасность, Индустрию 5.0, Финтех, Цифровизацию бизнес-процессов и Поддержку МСП. Главная сцена стала центром дискуссий о стратегиях конкурентоспособности, где эксперты представили инновации будущего, включая постквантовую криптографию и роботизацию отраслей.

Участники активно участвовали в интерактивных форматах: менторской гостиной, зоне практикумов, мастермайндах, speed networking, тренингах. Уникальным форматом стала TECH Баня — неформальная площадка для отдыха и обсуждений.

Центральной темой стал искусственный интеллект: доклады о внедрении AI в промышленность, финтех, ритейл и кибербезопасность показали рост прибыли компаний за счет автоматизации. Обсуждались также тренды в больших данных, инвестициях в высокотехнологичные проекты и импортозамещении.

Во второй день конференции TECH WEEK 2025 успешно прошел питчинг проектов «Инвест.Тех», собравший 122 участника: 9 инвесторов, 11 отобранных стартап-команд из 35 заявленных, 100 слушателей и 2 партнеров. Формат мероприятия включал динамичные 5-минутные презентации с сессиями вопросов и ответов, а также оценку инновационных идей с помощью ИИ-системы.

Юбилейный 15-й TECH WEEK запланирован на ноябрь 2026 года и обещает стать еще более масштабным.

Портал «Рамблер», «Лента.ру», «Газета.Ru» — информационные партнеры TechWeek 2025.