Представлена нейросеть Flux.2 для генерации изображений

Компания Black Forest Labs представила новое поколение модели генерации изображений Flux.2 с поддержкой до десяти изображений-референсов одновременно, что позволяет повышать точность стилистического соответствия и детализацию итоговых изображений. Об этом сообщает VC.

По заявлению разработчиков, Flux.2 создавалась как инструмент для прикладных творческих задач, включая дизайн и маркетинг, а не только для экспериментальных демонстраций. Модель стабильно работает со «структурированными» промптами, обеспечивает единый визуальный стиль, улучшенную проработку текстур и корректное освещение.

Отдельное внимание уделено генерации текста внутри изображений. Flux.2 получила улучшенные алгоритмы работы с типографикой и способна создавать инфографику, интерфейсные макеты и мемы с читаемым текстом. Также отмечается более глубокое понимание физических закономерностей реального мира и сложных пользовательских запросов.

Линейка включает версии Flux.2 pro и Flux.2 flex, доступные через Flux Playground, API и партнерские платформы, а также Flux.2 dev, размещенную на Hugging Face. Младшая версия Flux.2 klein распространяется в формате закрытой бета-версии.

Black Forest Labs основана в 2024 году выходцами из Stability AI — разработчика Stable Diffusion. Технологии стартапа ранее уже интегрировались в продукты X, в том числе для генерации изображений в чат-боте Grok.