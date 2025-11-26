Открыт новый вид волкозубых змей

Ученые открыли новый вид волкозубых змей, обитающей только в Индии
Ученые заявили о существовании нового вида волкозубых змей. Их можно встретить только на индийском острове Большой Никобар.
Изучение особей этих рептилий показало, что обитающие в Индии змеи – это не внутривидовая форма Lycodon subcinctus, а совершенно новый вид, поскольку генетическое расхождение составляет более чем 6% по сравнению с ближайшими родственными видами.
Новый вид получил название Lycodon irwini — в честь австралийского натуралиста и телеведущего Стива Ирвина.
