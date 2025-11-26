Новый организм грозится перевернуть представления о жизни

Биологи обнаружили новый вид живых существ — Solarion arienae. Он был найден в лабораторном образце морских инфузорий, собранных в Хорватии в 2011 году. Ученые заметили его только после их гибели, передает журнал Nature.

Solarion arienae — одноклеточный эукариот, обладающий ядром и митохондриями. Однако этот организм не вписывается ни в одну из существующих категорий эукариот и относится к новому типу. Он принадлежит к группе протистов вместе с другими подобными организмами.

Ген secA, присутствующий в митохондриях микроорганизмов, является частью молекулярного аппарата древних протомитохондрий, которые вели независимый образ жизни. Это подтверждает эндосимбиотическую теорию о происхождении митохондрий, согласно которой они возникли в результате симбиоза с древними бактериями.

Ученые считают, что Solarion arienae — глубоко эволюционировавший предок, который напоминает о нашем незнании разнообразия микробной жизни.

Ранее американские ученые в своем новом исследовании подвергли сомнению давнее представление об организации генома во время деления клетки. Исследователи обнаружили крошечные петли в геномах делящихся клеток — их изучение может привести к открытиям, полезным для борьбы с онкологическими заболеваниями.