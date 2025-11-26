Космонавт Зубрицкий назвал самый бесполезный навык на МКС

Космонавт Роскосмоса, специальный корреспондент ТАСС на МКС Алексей Зубрицкий рассказал о самом полезном и самом бесполезном навыке для работы в невесомости в рамках онлайн-встречи с участниками пятого Конгресса молодых ученых (КМУ) на площадке Научно-технологического университета "Сириус".

"Абсолютно бесполезный навык - это умение держать равновесие, потому что в каком бы положении ты ни оказался, ты все равно находишься в состоянии равновесия. Тут упасть невозможно. Один из полезных навыков, как мне кажется, - это умение во время работы держать все необходимое оборудование и инструменты рядом с собой и фиксировать надежно, потому что если ты что-то отпустишь, отвернешься и затем повернешься, - можешь уже этот инструмент не найти", - сказал Зубрицкий.

В рамках встречи космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий ответили на различные вопросы о жизни на МКС и продемонстрировали зрителям, как действуют законы физики в невесомости на примере воды.

Конгресс молодых ученых проводится ежегодно с 2021 года на федеральной территории Сириус. КМУ объединяет молодых ученых, студентов и школьников из России и других стран. В нем также участвуют лидеры отечественной науки, государственные и общественные деятели, руководители образовательных и научных организаций, государственных компаний и технологического бизнеса.

