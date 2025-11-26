Разработан искусственный язык для измерения остроты пищи

Исследователи из Восточно-Китайского университета науки и технологий (Шанхай) создали бионический язык для измерения остроты блюд. Об этом сообщило издание Pengpai.

Искусственный орган создан из мягкого геля, полученного из смеси сухого молока, акриловой кислоты и хлорида холина. При подключении к электрическому источнику гель, содержащий ионы хлора и водорода, становится проводником тока.

Когда капсаицин, придающий перцу чили остроту, вступает в контакт с молочными белками в геле, поток ионов нарушается, а проводимость геля снижается. Это позволило ученым создать шкалу для точного измерения остроты.

Исследователи дали продегустировать бионическому языку восемь видов острой еды, создав шкалу жгучести от 0 (безвкусно) до 70 (максимально остро). Эти результаты сравнили с оценками специально обученных экспертов. Искусственный язык и профессиональные дегустаторы практически совпали в своих оценках.

Как ожидается, это изобретение будет использоваться в портативных устройствах для контроля остроты пищи, а также при разработке гуманоидных роботов.