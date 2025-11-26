Названы вулканы, представляющие наибольшую угрозу для человечества

Следующая глобальная вулканическая катастрофа произойдет из-за вулканов, которые считаются бездействующими и не находятся под постоянным наблюдением, предупредили ученые из Бирмингемского университета. Эти «скрытые» вулканы извергаются чаще, чем принято считать. Так, недавно проснулся эфиопский вулкан Хайли Губби, который не проявлял признаков активности последние 12 тысяч лет. Столб пепла поднялся на 13 км, а вулканический материал выпал на территории Йемена и достиг северной Индии.

Вулканы Тихого океана, Южной Америки и Индонезии, история которых неизвестна, извергаются примерно каждые семь — десять лет. Последствия таких катастроф могут быть «неожиданными и далеко идущими». Исследование показало, что три четверти крупных извержений происходят на вулканах, которые до этого являлись неактивными около 100 лет и не привлекали к себе особого внимания.

Так, в 1982 году произошло извержение малоизвестного мексиканского вулкана Эль-Чичон, который столетиями пребывал в спячке. Погибли около 2 тысяч человек, 20 тысяч вынуждены были покинуть свои дома. Горячие лавины камней, пепла и газа уничтожили девять деревень и сельскохозяйственные посевы. Сера, попавшая в атмосферу, привела к охлаждению Северного полушария и смещению африканских муссонов на юг. Началась сильная засуха. Голод из-за неурожая повлек гибель миллиона человек.

Ученые подчеркнули, что в настоящее время ведется мониторинг менее половины действующих вулканов, а большинство научных исследований касается только известных объектов. Одной Этне посвящено больше научных работ, чем всем вулканам Индонезии, Филиппин и Вануату, вместе взятым.

Ученые предупредили, что мощные извержения вулканов влияют не только на близлежащие регионы, но и на всю планету в целом. Они грозят изменениями климата, сдвигом муссонных дождей, неурожаями. В прошлом такие катастрофы приводили к голоду, эпидемиям и социальным потрясениям в обществе, сообщает The Conversation.

Авторы научной работы призвали обратить внимание на «недостаточно контролируемые вулканы» в Латинской Америке, Юго-Восточной Азии, Африке и Тихоокеанском регионе. Они представляют наибольшую угрозу для планеты. Между тем вблизи этих вулканов живут миллионы людей, которым может угрожать опасность.

Ранее стало известно, что искусственный интеллект выявил тысячи скрытых землетрясений на супервулкане в Италии. Флегрейские поля (Кампи-Флегрей) находятся возле Неаполя. Программа определила, что с 2022 по 2025 годы там произошло более 54 тысяч подземных толчков.