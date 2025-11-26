Названы популярные в России смартфоны стоимостью до 20 тыс. рублей

Аналитики AliExpress СНГ составили рейтинг самых популярных бюджетных смартфонов до 20 тыс. руб., которые покупали пользователи в 2025 году. Об этом говорится в отчете, копия которого имеется в распоряжении «Газеты.Ru».

© mi.com

Согласно исследованию, ключевым фактором выбора стали AMOLED-дисплеи с диагональю 6,67 дюйма и частотой обновления 120 Гц — этот формат фактически сформировал рыночный стандарт. В плане производительности пользователи чаще всего отдавали предпочтение процессорам MediaTek, прежде всего сериям Helio G99 и Dimensity. Стандартом для камер стала конфигурация с основным сенсором на 50 Мп с дополнительными модулями.

Большинство проданных устройств комплектовались аккумуляторами емкостью 5000–5800 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью от 33 до 67 Вт. Также зафиксирован рост спроса на модели с пыле- и влагозащитой по стандартам IP54–IP68, что отражает запрос пользователей на более долговечные и защищенные устройства.

Лидером топа оказался Redmi Note 14, оснащенный чипом MediaTek Helio G99 Ultra, 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой 120 Гц, основной камерой на 108 Мп, аккумулятором емкостью 5500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт, стереодинамиками и защитой по стандартам IP54/IP64.

Следом идет Poco M6 Pro с процессором Helio G99-Ultra, тройной камерой на 64, 8 и 2 Мп и аккумулятором на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт. Топ-3 замыкает Poco M7 Pro с AMOLED-экраном на 6,67 дюйма с частотой 120 Гц, процессором MediaTek Dimensity 7025 Ultra, камерой на 50 Мп, батареей емкостью 5110 мАч с зарядкой 45 Вт и защитой IP64.

В рейтинг также вошли Redmi Note 13, Poco C61, Redmi Note 14 Pro, Redmi Note 14S, Realme C75, Poco M7 и Poco M6.