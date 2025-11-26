Авиадвигатель ПД-8 подтвердил надежность в условиях ливня

Перспективный двигатель ПД-8 успешно прошел испытания в условиях сильного ливня, в результате которых подтвердил заявленные характеристики, сообщается в Telegram-канале госкорпорации "Ростех".

"Наша Объединенная двигателестроительная корпорация успешно испытала новейший авиадвигатель ПД-8 для самолета "Суперджет-100" на работу в условиях сильного ливня", - говорится в сообщении.

В "Ростехе" рассказали, что на стенде под городом Рыбинском специалисты ОДК-Сатурн имитировали осадки при взлете, наборе высоты и посадке. В двигатель за цикл поступали тонны воды, распыленные через специальную систему коллекторов и форсунок. В результате ПД-8 отработал без замечаний и подтвердил заявленные характеристики.

Такие испытания являются обязательным этапом сертификации двигателя, демонстрируют правильность принятых конструктивных решений и надежность изделия, пояснили в госкорпорации. До этого ПД-8 уже прошел проверки на боковой ветер, работу реверсивного устройства и акустику.

Двигатель создан с применением современных технологий и полностью из российских материалов. ПД-8 предназначен для ближнемагистрального лайнера "Суперджет-100" и самолета-амфибии Бе-200. Ранее полностью импортозамещенный "Суперджет" прошел испытания на защиту двигателей от воды.