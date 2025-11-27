Ученые нашли во Вселенной загадочные темные звезды

Исследователи, работающие с телескопом Джеймса Уэбба, обнаружили сразу три необычных объекта, которые, по их словам, могут быть так называемыми темными звездами. Сам термин давно используют в теоретической астрофизике, но звучит обманчиво, поскольку эти объекты не темные и не являются звездами. Об этом сообщил портал The Conversation.

Ученые пояснили, что свет от этих тел рождается не из-за термоядерных реакций, а благодаря энергии темной материи, природа которой до сих пор остается загадкой. Темная материя не взаимодействует со светом, в связи с чем ее невозможно увидеть напрямую. Согласно предположениям исследователей, ее частицы электрически нейтральны и являются собственными античастицами.

При столкновении они взрываются, высвобождая энергию. Если плотность темной материи достаточно высока, аннигиляции происходят часто — именно это, по современным моделям, может «подпитывать» темные звезды. Эта идея связана с одним из главных вопросов астрофизики, который в свою очередь связан с природой происхождения первых звезд, передает портал.

Астрономы зафиксировали необычное гамма-излучение, исходящее из центра Млечного Пути, выразив мнение, что оно может быть связано со столкновением частиц темной материи. До этого исследователи считали, что это свечение появляется из-за пульсаров, но новые данные поставили это под сомнение.