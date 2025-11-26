Android-вредоносы распространяются под видом антирадаров

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России (УБК МВД) предупредило о массовом распространении вредоносных приложений, которые выдаются за антирадары и сервисы для просмотра расположения дорожных камер.

Предупреждение было опубликовано в официальном телеграм-канале профильного подразделения МВД «Вестник киберполиции России».

Основные каналы распространения таких зловредов — сайты с нелицензионным ПО для мобильных устройств и телеграм-каналы.

Наиболее распространённые названия вредоносных APK:

DPS_RADAR (1).apk;

GDEDPS.apk;

Антирадар.apk;

Антирадар_камеры.apk;

PDS-Radar.apk.

«Сценарий почти всегда одинаков: человек видит рекламу „полезного приложения“, скачивает APK из непроверенного источника. После установки модуль получает доступ к банковским приложениям или СМС, что позволяет совершать несанкционированные списания», — пояснили в УБК МВД, описывая последствия заражения.

Маскировка вредоносных программ под популярные или полезные приложения остаётся одной из самых распространённых тактик злоумышленников. В прошлом году была выявлена кампания, в рамках которой зловреды выдавали себя за приложения соцсетей и мессенджеров. А несколько дней назад в России обнаружили мошенническое приложение, маскирующееся под сервис знакомств.