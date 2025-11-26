В «ГЛОНАСС» обнаружили уязвимости в электробусах и грузовиках

Специалисты департамента безопасности автотранспорта ГЛОНАСС в ходе предварительной проверки бортового оборудования выявили ряд уязвимостей в системах грузовых автомобилей и электробусов. Их эксплуатация позволяет потенциальным злоумышленникам вмешиваться в работу систем торможения и рулевого управления, а также провоцировать возгорание батарей в электротранспорте.

О результатах исследования бортовых систем электробусов, высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС), автомобилей госслужащих и грузовых машин, перевозящих опасные грузы, сообщили «Известия».

Как пояснил директор направления автомобильной кибербезопасности ГЛОНАСС Владимир Педанов, исследование проводилось по инициативе ИЦК «Автомобилестроение». Для анализа были отобраны четыре категории транспортных средств: серийные электробусы, грузовики для перевозки опасных веществ, автомобиль госслужащих и высокоавтоматизированное ТС. В каждой категории тестировался один образец.

По словам Владимира Педанова, потенциально уязвимыми могут оказаться все автомобили, выпущенные после 2007 года. Они оснащены программно определяемыми системами ADAS (Advanced Driver Assistance Systems, системы помощи водителю), которые используют телематические модули. Через них злоумышленники могут получить доступ к бортовым системам.

Так, в электробусе при удалённом подключении становится видим трафик электронного блока управления (ЭБУ). Если отправить ложные данные о пониженной температуре батареи, система запускает её принудительный разогрев, что может привести к возгоранию.

Мультимедийные комплексы также представляют угрозу: их можно использовать для слежки за пассажирами, включая госслужащих, или для блокировки автомобиля. Директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров отметил, что такие системы нередко подключены к публичным сетям и интернету, что облегчает посторонним доступ к ним.

Эксперимент, в котором участвуют «НПП “Гамма”», Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ), ГЛОНАСС и другие организации, продлится до лета 2026 года. К участию также присоединился автопроизводитель КАМАЗ. По словам Владимира Педанова, результаты исследования станут основой для создания нормативных требований, регулирующих безопасность транспортных средств.

По предварительным оценкам, корректировка требований может понадобиться как для зарубежных, так и для российских производителей. В целом от внешних атак могут оказаться уязвимыми до полумиллиона только иностранных автомобилей.