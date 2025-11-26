Blue Origin представила лунный посадочный модуль Mark 1

Компания Blue Origin Джеффа Безоса представила лунный посадочный модуль Mark 1 (MK1). Первое изображение аппарата опубликовано Безосом в социальной сети. Больше всего впечатляет то, что посадка этого беспилотного модуля на Луну запланирована на начало 2026 года, сообщает New-Science.ru. Целью станет район кратера Шеклтон недалеко от южного полюса.

© Blue Origin

Эксперты обращают внимание на то, что ранее Blue Origin проиграла судебный иск против NASA, после того как космическое агентство выбрало для высадки на Луну корабль Starship SpaceX. Однако успешный запуск Blue Origin своей первой полностью операционной орбитальной миссии New Glenn серьезно поправил ситуацию. Как отмечается, прогресс компании Безоса создает давление на SpaceX, поскольку доработка лунного посадочного модуля на базе корабля Starship вызывает задержки в программе NASA "Артемида".

Напомним: чуть ранее SpaceX опубликовала новые данные о разработке своего лунного посадочного модуля Starship HLS, предназначенного для высадки астронавтов на Луну.

Представленные обновления выглядят как ответ на заявления исполняющего обязанности администратора NASA Шона Даффи, который выразил желание открыть конкурс на создание лунного модуля для других компаний. Какие особенности? Скажем, модуль будет оснащен двумя шлюзами объемом около 13 кубических метров каждый, что примерно в два раза больше, чем у лунных модулей программы "Аполлон". Общий герметичный объем Starship HLS составит около 600 кубических метров…

Если миссия Blue Moon Pathfinder с модулем MK1 увенчается успехом, это будет означать, что компания Безоса совершила лунную посадку раньше SpaceX. А это создает реальную возможность того, что именно Blue Origin в конечном итоге доставит астронавтов миссии "Артемида-3" на Луну. Эта высадка, первая для NASA со времен "Аполлона-17" в 1972 году, уже перенесена на 2028 год. И, по словам экспертов, сейчас существует серьезная обеспокоенность, что Китай может опередить США в возвращении на спутник.

Однако посадка на Луну остается чрезвычайно сложной задачей, о чем свидетельствуют недавние миссии других стран. Модуль MK1, высота которого составляет более 8 метров, меньше перспективного MK2, но больше посадочного модуля эпохи "Аполлонов". При этом, говорят специалисты, увеличивается риск опрокидывания при посадке.

Как пишут СМИ, Blue Origin намерена продемонстрировать и проверить все системы MK1, включая двигательную установку, авионику и двигатель BE-7. Аппарат, способный доставить на лунную поверхность до 3,3 тонны груза, будет запущен на ракете New Glenn. Как заявил Безос, вскоре начнутся комплексные испытания модуля для подготовки к запуску в первом квартале 2026 года.

Между тем ближайший запуск к спутнику российского космического аппарата "Луна-26" предусмотрен на 2028 год. Всего предусмотрено семь космических аппаратов этой серии. Об этом ранее рассказал директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович в интервью "Интерфаксу". По его словам, российская космонавтика допустила отставание на новом этапе "лунной гонки", но у нее есть шанс наверстать упущенное. Как объяснил ученый, до 2030 года у всех стран запланированы "пристрелочные" посадки с отработками технологий, выбором места посадки и прочим. Главная задача России - наверстать отставание.

После неудачи с миссией "Луна-25" Роскосмос поддержал инициативу ИКИ РАН по созданию сразу двух автоматических межпланетных станций "Луна-27". По словам академика Зеленого, "Луна-27А" полетит на южный полюс спутника Земли, "Луна-27Б" - на северный.

Зачем нужны сразу два аппарата? Для страховки? На этот вопрос в интервью "Российской газете" Лев Зеленый ответил так: "Конечно. Для надежности, гарантированного выполнения миссии. Кстати, такой подход практиковался в советское время. И оправдывал себя. Деньги для изготовления и отработки "двойного железа" практически те же, поскольку все делается на одном стенде. А вот гарантии, что все будет выполнено, больше".

Говоря о неудаче "Луны-25", академик подчеркнул: это не систематическая принципиальная ошибка. Это недоработанная проверка связи между различными системами аппарата. "У меня лежит огромная папка с материалами по "Луне-25", - заметил академик. - Авария произошла из-за того, что космическому аппарату был дан слишком сильный тормозной импульс. И вместо того чтобы перейти на орбиту, которая потом обеспечила бы посадку, он очень резко затормозил и врезался в поверхность. На том месте даже образовался небольшой кратер, который можно увидеть со спутников. Ошибки учли", - заметил Лев Зеленый.

Кстати, очень важно выбирать место посадки на Луне с точностью до километров. Может, даже точнее. Почему? Оптимальных мест для прилунения не так много. Район должен быть достаточно ровным. На склоне аппарат может перевернуться, что случилось с одним из советских зондов и совсем недавно - с японским аппаратом SLIM. В месте посадки должна быть хорошая освещенность Солнцем. Должна быть радиовидимость с Землей. И самое главное, в зоне посадки под поверхностью слоя реголита должны ожидаться вкрапления водяного льда.