На Земле возможны слабые магнитные бури

Магнитная буря слабого уровня была зафиксирована на Земле 25 ноября, 26 ноября возможно ее повторение.

Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

"Прогноз на сутки: геомагнитная обстановка - возмущенная с возможностью повторения слабых бурь; в течение дня ожидается постепенная стабилизация обстановки. Вспышечная активность - ожидается сохранение на наблюдаемом умеренном уровне", - говорится в сообщении.

Уточняется, что во вторник регистрировались заметные возмущения из-за воздействия на планету потоков плазмы из солнечной корональной дыры, а в середине дня произошла магнитная буря уровня G1.