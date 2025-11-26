Обновление Windows привело к падению скорости работы компьютеров

Обновление Windows 11 снизило производительность операционной системы (ОС) в играх. На это обратило внимание издание Notebookcheck.

Жалобы на работу ОС появились больше месяца назад — после выхода октябрьского патча для Windows 11 24H2 и 25H2. Подтормаживания в играх исчезли после того, как Nvidia выпустила обновление своего драйвера 19 ноября.

Эксперты проекта Digital Foundry провели серию тестов и выяснили, что частота отображения картинки в некоторых играх падала почти на 50 процентов. После выхода патча в игре Assassin's Creed Shadows на компьютере с процессором Ryzen 7 9800X3D и видеокартой Nvidia RTX 5090 частота выросла с 34 до 72 кадров в секунду.

В блоге на Microsoft. По их мнению, сбои могли возникнуть из-за проблем совместимости видеокарт Nvidia со средой DirectX. Также они предположили, что отсутствие взаимодействия между Microsoft и производителями видеокарт усугубило ситуацию.

В конце ноября компания Microsoft ускорила файловый менеджер «Проводник» в Windows 11. Инженеры фирмы нашли способ исправить многолетнюю проблему, из-за которой «Проводник» мог тормозить и зависать во время работы.