Какую модель iPhone лучше купить в конце 2025 года

Эксперт YouTube-канала Just Use в одном из выпусков сравнил все актуальные на сегодняшний день модели iPhone и выбрал среди них лучшие.

Всего в обзоре участвовали 13 моделей: iPhone 13, 14, 16e, 15, 16, 13 Pro Max, 14 Pro Max, 15 Pro Max, 16 Pro Max, 17, 16 Pro, 17 Pro, Air и 17 Pro Max.

iPhone 13 и 14 в базовой версии (128 ГБ) сейчас стоят примерно 40–42 тысячи рублей и почти не отличаются между собой. По производительности 16e заметно превосходит их, несмотря на наличие только одной камеры. Среди других вариантов стоит обратить внимание на iPhone 15.

На сегодняшний день iPhone 13 и 14 уже устарели, поэтому их покупка малоцелесообразна. Модели 16e и 15 примерно равны по возможностям, но в iPhone 15 есть дополнительная сверхширокоугольная камера. Если вы планируете приобрести хороший базовый смартфон прямо сейчас, стоит выбирать iPhone 15 или 16e. Среди б/у устройств оптимальными вариантами являются 14 Pro Max или 15 Pro Max.

Если сравнивать iPhone 17 с 16 Pro/Pro Max, лучше обратить внимание на версии Pro или Pro Max. Они имеют дополнительную камеру с оптическим зумом, а по производительности немного уступают iPhone 17.

Отдельного упоминания заслуживает iPhone Air — его нельзя сравнивать ни с одной другой моделью, так как аналогов у него просто нет.

Что касается iPhone 17 Pro и 17 Pro Max, это на сегодняшний день самые технологически продвинутые модели iPhone. Основные отличия от 16 Pro/Pro Max или 15 Pro/Pro Max заключаются в дизайне и камерах.