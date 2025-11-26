В России вновь заработал Speedtest

В России, по крайней мере в ряде регионов, вновь заработал сервис Speedtest от американской компании Ookla, который был заблокирован в конце июля. Роскомнадзор официально о разблокировке не сообщал. При этом мобильное приложение для iOS и Android стабильно функционирует в нескольких регионах страны.

На возобновление работы Speedtest первым обратил внимание «Код Дурова».

С доступностью официального сайта и веб-версии ситуация неоднозначная: в одних регионах они по-прежнему недоступны, в других — открываются без проблем. Корреспонденты «Кода Дурова» также отметили, что у одних провайдеров сервис работает, тогда как у других — нет.

У автора этих строк открывались и веб-версия на стационарном компьютере, и мобильное приложение у двух мобильных операторов. Результаты измерений выглядели достоверно, однако подключение к серверам, задействованным в тестировании скорости, устанавливалось заметно медленнее обычного.

Speedtest был заблокирован Роскомнадзором 30 июля. Ведомство объяснило решение угрозами, которые могли повлиять на безопасность функционирования сетей связи и устойчивость национального сегмента интернета.

О возможной разблокировке сервиса официальных комментариев пока не поступало.