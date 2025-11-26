Российские астрономы нашли более 7 тыс. экзопланет с помощью нейросети

Специалисты Коуровской обсерватории УрФУ в составе научной группы исследовательского центра NASA создали нейросеть нового поколения, которая помогает разбираться в массивах астрономических измерений и находить среди них планеты.

© Пресс-служба УрФУ

Напомним: экзопланеты находятся за пределами Солнечной системы, они могут быть газовыми гигантами, как Юпитер, или походить на Землю.

"Их изучение помогает понять, насколько уникально наше положение во Вселенной, как часто встречаются условия, пригодные для жизни, и какие системы могут быть похожи на собственную историю Земли", - рассказывает руководитель обсерватории Вадим Крушинский.

Алгоритм новой нейросети обучили на данных, полученных от орбитального телескопа Kepler, который ищет вероятные планеты. И данных этих такой массив, что обработать их вручную нереально.

Первые результаты впечатляют: алгоритм автоматически разобрал 147 тысяч космических событий и выделил из них 7330 тех, что действительно могут быть экзопланетами.