Названы лучшие наушники с функцией шумоподавления

Всего их в подборке пять

Эксперты The Verge составили рейтинг самых выгодных на сегодня полноразмерных наушников с шумодавом.

Лучшие беспроводные наушники для большинства людей

Sony WH-1000XM5. Они обладают отличным активным шумоподавлением, более сбалансированным и плотным звучанием, обеспечивают хорошее качество голосовой связи. Из минусов: пластиковый дизайн, никаких значительных обновлений по сравнению с 1000XM4, неудобный футляр для переноски.

Лучшие наушники с шумоподавлением для путешествий

Bose QuietComfort Ultra. Эта модель сидит очень комфортно, оснащена отличным шумодавом, улучшенными режимом прозрачности и микрофонами. С другой стороны, звук у этих наушников часто бывает плох, батарея из-за функции иммерсивного звучания разряжается быстрее, нет поддержки USB-C и дизайн корпуса может раздражать.

Лучшие беспроводные наушники для владельцев iPhone

AirPods Max (USB-C). Наушники с роскошным дизайном, великолепным звуком, качественным шумоподавлением, надёжными элементами управления и поддержкой пространственного звучания. При этом у них ужасный чехол, нет последних функций AirPods Pro, нет разъёма 3,5 мм, для проводного прослушивания музыки нужно покупать дополнительный кабель за 35 долларов. А ещё они тяжелее многих конкурентов.

Самые качественные беспроводные наушники

Bowers & Wilkins PX7 S2e. Если для вас качество звука на первом месте, то лучше всего брать именно эту модель. Из её плюсов - стильный дизайн, превосходный звук, поддержка проводного воспроизведения через USB-C. Однако у этих наушников нет традиционных 3,5-мм или 2,5-мм выходов для подключения, нет поддержки LDAC. Ещё ваши уши в них могут вспотеть при долгом прослушивании музыки.

Шумоподавляющие наушники с лучшим временем автономной работы

. Они могут работать без подзарядки аж 60 часов. Также они великолепно звучат и очень удобны при длительном прослушивании музыки. Улучшили в них и шумоподавление. Из недостатков этой модели - отсутствие физических кнопок управления. Ещё они иногда почему-то в чехле включаются сами по себе.