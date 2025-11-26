«Блокнот» в Windows 11 получил поддержку таблиц

Компания Microsoft начала распространение обновления “Блокнот” (версия 11.2510.6.0) среди участников программы Windows Insider.

Главное нововведение — поддержка таблиц: теперь можно вставить таблицу из панели инструментов или с помощью Markdown, а затем редактировать её через контекстное меню, изменяя количество строк и столбцов.

Также улучшены функции на базе ИИ: опции “Написать”, “Переписать” и “Суммаризировать” отображают результаты постепенно, что уменьшает время ожидания. Правда, потоковый вывод для “Переписать” пока работает только на компьютерах Copilot+.

Чтобы использовать ИИ‑функции, нужно войти в Microsoft-аккаунт. Данные обрабатываются в облаке. Разработчики обещают продолжать развивать “Блокнот”, делая его более удобным для работы с кодом и текстами.

Пользователи уже отметили, что таблицы избавляют от необходимости открывать Excel для простых задач, а обновлённый редактор ближе к современным блокнотам, сохраняя при этом лёгкость и скорость запуска.