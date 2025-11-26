Oppo и OnePlus протестировали батарею емкостью 10 000 мА·ч

Инсайдер Digital Chat Station сообщил, что Oppo и OnePlus уже протестировали односекционную батарею для смартфонов емкостью около 10 000 мАч.

© Ferra.ru

По данным утечки, ее номинальная емкость составляет 9750 мАч, типичная — примерно 10 000 мАч, в то время как энергосодержание держится на уровне в 36,27 Вт·ч. Какая модель получит такой аккумулятор первой, инсайдер не раскрывает, предлагая аудитории поиграть в угадайку.

Рост емкости стал возможен благодаря внедрению кремний-углеродных аккумуляторов, которые китайские производители активно продвигают последние два года.

Технология позволяет увеличить автономность без критичного утолщения корпуса — и уже встречается в смартфонах среднего сегмента.

Однако эксперты напоминают о побочном эффекте: чем больше запас энергии получают современные устройства, тем охотнее разработчики позволяют приложениям «съедать» ресурсы. Поэтому гигантские батареи могут стать не столько бонусом, сколько новой нормой рынка.

Пока неизвестно, станет ли аккумулятор на 10 000 мАч частью флагмана или экспериментального устройства, но тенденция очевидна: в 2026 году производители снова сделают ставку на автономность.