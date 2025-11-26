«Роскосмос» объяснил создание РОС

Создание Российской орбитальной станции (РОС) позволит России избежать санкций и сохранить пилотируемую космонавтику, объяснил ТАСС Герой России, командир отряда космонавтов госкорпорации «Роскосмос», временно исполняющий обязанности начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Юрия Гагарина Олег Кононенко.

По его словам, создание РОС — логичный шаг на фоне устаревания Международной космической станции, который позволит России сохранить национальный суверенитет и стратегическую автономию в космонавтике.

«Создание РОС позволит России сохранить собственную пилотируемую программу, не завися от решений и санкций других стран», — сказал космонавт.

В июле генеральный директор госкорпорации Дмитрий Баканов заявил, что имеется много вопросов по поводу выбора наклонения орбиты РОС, связанных с перспективами международного сотрудничества.

В июне агентство со ссылкой на первого вице-премьера Дениса Мантурова сообщило, что Россия запатентовала технологию оснащения орбитальной станции роботами для ее обслуживания.