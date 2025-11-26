В Госдуме ответили, будет ли Apple отключать свои гаджеты в России

Зарубежные производители, включая и Apple, могут отключить свои устройства на территории России, но они вряд ли пойдут на такие меры. Об этом ТАСС рассказал заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.

© Газета.Ru

Отвечая на вопрос о том, могут ли иностранные производители в случае ужесточения санкций вывести свои смартфоны в РФ из строя, парламентарий отметил, что это технически возможно. Но, по его мнению, Apple на это не пойдет, поскольку такое решение приведет к отказу во всем мире от продукции компании.

Депутат подчеркнул, что если Apple покажет себя инструментом в руках спецслужб США, то пользователи быстро найдут замену ее продукции и станут приобретать технику, произведенную в Китае или Индии.

При этом Свинцов напомнил, что техника из любой страны может быть дистанционно отключена.

25 ноября сообщалось, что россияне не ощутят дефицита iPhone из-за ограничений Apple на экспорт гаджетов в Россию из Индии.