В Госдуме ответили, будет ли Apple отключать свои гаджеты в России

Зарубежные производители, включая и Apple, могут отключить свои устройства на территории России, но они вряд ли пойдут на такие меры. Об этом ТАСС рассказал заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.
Отвечая на вопрос о том, могут ли иностранные производители в случае ужесточения санкций вывести свои смартфоны в РФ из строя, парламентарий отметил, что это технически возможно. Но, по его мнению, Apple на это не пойдет, поскольку такое решение приведет к отказу во всем мире от продукции компании.
Депутат подчеркнул, что если Apple покажет себя инструментом в руках спецслужб США, то пользователи быстро найдут замену ее продукции и станут приобретать технику, произведенную в Китае или Индии.
При этом Свинцов напомнил, что техника из любой страны может быть дистанционно отключена.
25 ноября сообщалось, что россияне не ощутят дефицита iPhone из-за ограничений Apple на экспорт гаджетов в Россию из Индии.