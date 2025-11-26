Создан самый защищенный складной смартфон

Китайская корпорация Huawei представила новый складной смартфон Mate X7 с самой высокой степенью защиты. Об этом сообщается на сайте компании.

© Huawei

Mate X7 получил внутренний 8-дюймовый дисплей разрешением 2416х2210 пикселей и внешний экран на 6,49 дюймов разрешением 2444х1080 пикселей. Аппарат имеет корпус из стекла и металла весом 236 грамм, защищенный по стандартам IP58 и IP59.

Журналисты издания Android Authority назвали высокий уровень защиты главным отличием флагмана Huawei от конкурентов. Так, сертификат IP59 подразумевает, что девайс можно мыть под струей воды. Уровень защищенности устройства выше, чем у предшественника Mate X6 — IPX8, и конкурента Samsung Galaxy Z Fold 7 — IP48.

«Однако смартфон по-прежнему рекомендуют беречь от попадания пыли», — заметили авторы.

Mate X7 вышел с процессором Kirin 9030, 12 гигабайтами оперативной и 256 гигабайтами встроенной памяти. У телефона три камеры — разрешением 50, 50 и 40 мегапикселей. Аппарат оснащен аккумулятором емкостью 5600 миллиампер-часов. Устройство работает под управлением Harmony OS 6.

Стоимость базовой версии флагмана Huawei начинается с 12 999 юаней (144 тысячи рублей).

В конце ноября аналитик Артур Ляо заявил, что складной iPhone оценят в 2400 долларов (190 тысяч рублей). Аппарат окажется самым дорогим смартфоном Apple.