Samsung выложила тестовую сборку One UI 8.5

Стало известно, что Samsung готовит Galaxy S25 к публичному бета-тестированию фирменной прошивки One UI 8.5, — на серверах компании появилась первая тестовая сборка, основанная на Android 16 и включающая в себя основные обновления и усовершенствования.

Эта версия предназначена для КПК ZYKP: это внутрення сборка, которую никогда не видит внешний пользователь, но появление такой сборки говорит о скором публичном бета-тестировании. Вероятно, тестирование новой версии может начаться в декабре, а программное обеспечение дебютирует в начале 2026 года в серии Galaxy S26, которая должна быть представлена в феврале.

Основные функции включают настраиваемую панель быстрых настроек, иконки в 3D-стиле и обновления для таких приложений, как «Галерея», «Мои файлы» и «Телефон». Кроме того, в One UI 8.5 появился Now Nudges - помощник с искусственным интеллектом, который изучает действия пользователя и предоставляет рекомендации, зависящие от контекста.

Другие функции включают в себя приложение настроек в стиле iOS-26, профессиональные улучшения камеры и видео, более надёжную защиту при проверке личности, режим приватного просмотра, «умный» автоответчик на базе ИИ, приоритетные уведомления и сводки уведомлений, генерируемые ИИ.