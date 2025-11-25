Японская компания намерена запустить перелеты в США через космос

Перелет из Японии в США сегодня занимает от 9 до 13 часов в зависимости от места назначения, в обратную сторону еще больше - из-за встречных ветров. Японская компания Nippon Travel Agency хочет сократить это время всего до одного часа. Она анонсировала старт проекта, который позволит существенно изменить положение дел в сфере авиаперевозок. Вместе с разработчиком ракет Innovative Space Carrier она намерена запустить космический маршрут из Токио в Нью-Йорк, правда, произойдет это не раньше 2030-х годов.

Стоимость перелета туда и обратно составит порядка 100 миллионов иен (657 тысяч долларов, или около 52 миллионов рублей), впрочем, при осуществлении регулярных рейсов цена билета может быть снижена.

На данный момент заявленная стоимость перелета в несколько раз больше стоимости фрахта частного самолета для дальнего путешествия. Однако новый маршрут привлекает остротой ощущений. Конечно, будущим пассажирам придется столкнуться с перегрузками при взлете и при спуске, но при этом они побывают и в невесомости, пусть всего и на несколько минут.

Запуск пассажирских ракет будет производиться с морской платформы. А вот как будет организовано приземление, пока не раскрывается. По мнению авторов идеи, в будущем благодаря суборбитальным перелетам за один час можно будет долететь до любой точки планеты. Компания Innovative Space Carrier планирует представить полноценную орбитальную многоразовую ракету-носитель уже в 2028 году. С учетом заявленного времени перелета между Токио и Нью-Йорком и расстоянием почти в 11 тысяч километров, скорость разрабатываемой ракеты ASCA будет достигать 9 Махов. Это сделает космоплан одним из самых быстрых транспортных средств в мире.

А пока технологическое предприятие создает свой космоплан, туристическое агентство Nippon Travel Agency взялось за раскручивание проекта, разработку сопутствующих продуктов. Так, уже с 2026 года потенциальных пассажиров начнут знакомить с космической едой, проводить экскурсии по наземным объектам.