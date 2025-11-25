В Госдуме оценили вероятность наступления дефицита iPhone в России

Первый зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Козловский оценил вероятность наступления дефицита iPhone в России. Об этом сообщает «Газета.ру».

По словам Козловского, в России не ощутят такого дефицита, даже на фоне новых ограничений от Apple на экспорт гаджетов в Россию из Индии. Как объяснил депутат, поставки гаджетов в Россию идут не только через Индию, а из десятков стран. По этой причине, считает Козловский, полностью перекрыть поставки невозможно, а последствия для российского рынка будут минимальными.

«Это выглядит как очередной элемент санкционной политики Соединенных Штатов, которую они ведут сейчас в отношении целого ряда государств. Сейчас особенно заметно обострение отношений с Индией, и, вероятно, такие меры — один из инструментов давления, включая воздействие на взаимодействие между производственными компаниями и странами», — заявил он.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Apple запретила ввозить в Россию iPhone из Индии.